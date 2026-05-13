Violenta rissa ad Aragona: tre persone ferite, indagano i carabinieri

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Serata di tensione ad Aragona, dove nelle scorse ore si è verificata una maxi rissa che ha provocato il ferimento di tre persone. Una di loro, a causa delle lesioni riportate, è stata trasferita in ospedale per ricevere cure più approfondite.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, nello scontro sarebbero rimasti coinvolti almeno cinque o sei immigrati. Alla base della lite ci sarebbero vecchi contrasti personali che avrebbero acceso gli animi fino a far degenerare la situazione.

La discussione si sarebbe trasformata in pochi minuti in un violento confronto fisico durante il quale sarebbero state utilizzate anche spranghe e armi da taglio. Scene concitate che hanno creato allarme nella zona.

Nonostante l’episodio, nessuna segnalazione sarebbe arrivata al numero unico per le emergenze. Successivamente, però, tre persone si sono recate autonomamente alla Guardia medica del paese per farsi medicare. Uno dei feriti è stato poi accompagnato in ospedale.

I carabinieri hanno avviato le indagini per identificare tutti i partecipanti alla rissa e chiarire con esattezza dinamica e responsabilità dell’accaduto.