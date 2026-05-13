Violenta rissa ad Aragona: tre feriti

Ad Aragona una violenta rissa tra alcuni migranti residenti nella cittadina si è scatenata degenerando in un’aggressione con spranghe e un coltello. Tre persone hanno subito ferite, e si sono recate alla locale Guardia medica con escoriazioni da arma da taglio. Uno di loro è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Indagano i Carabinieri avvalendosi anche dei video – sorveglianza nella zona, se disponibili. La posizione dei tre feriti è al vaglio giudiziario.
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