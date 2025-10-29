Violenta l’ex e registra il video: arrestato

I Carabinieri della stazione di Riesi, in provincia di Caltanissetta, hanno arrestato un uomo di 36 anni del posto, indagato di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni personali aggravate. Lui non si è rassegnato alla separazione, avrebbe pressato più volte la sua ex per un incontro per discutere, e a casa di lei l’avrebbe aggredita costringendola a subire atti sessuali, peraltro registrati in video con il suo cellulare. Le lo ha denunciato, esasperata dalle reiterate condotte violente e persecutorie.
