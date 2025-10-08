Violenta caduta: morta una donna di 58 anni

A Borgetto, in provincia di Palermo, è accaduto che una donna di 58 anni, Benedetta Mandarò, è stata vittima di un incidente alquanto insolito. E’ caduta accidentalmente, rovinando a terra molto violentemente tanto da provocarne la morte. Fatale è stata la circostanza che lei abbia battuto la testa sul selciato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno constatato l’avvenuto decesso. Indagano i Carabinieri. La Procura ha disposto l’autopsia.
Notizie correlate
-
Incendi in Italia: la provincia agrigentina è maglia neraCondividi Visualizzazioni 118 La Sicilia è la regione prima in Italia, da gennaio allo scorso 15...
-
Agrigento, da oggi fruibili i bagni pubblici nel centro cittàCondividi Visualizzazioni 152 Ad Agrigento da oggi, mercoledì 8 ottobre, sono fruibili i bagni pubblici siti...
-
Agrigento, atti sessuali con minorenne, invocata condannaCondividi Visualizzazioni 146 La Procura di Agrigento ha invocato la condanna ad 1 anno e 9...