Violazione sigilli Zambuto al Villaggio Mosè: assolto Gastoni

Il Tribunale di Agrigento ha assolto, per lieve entità della contestazione di reato, Calogero Gastoni, 44 anni, di Agrigento. Lui il 24 febbraio del 2023 è stato denunciato a piede libero per violazione di sigilli perché è stato sorpreso dalla Polizia dentro il parcheggio innanzi all’autoconcessionaria di Lillo Zambuto al Villaggio Mosè sotto sequestro perché appena teatro, il precedente 23 febbraio, della sparatoria che ha provocato la morte del palmese Roberto Di Falco. Calogero Gastoni si è giustificato così: “Sono entrato per dare da mangiare ai cani di Zambuto”.
Notizie correlate
-
Licata, hashish nel rione Bronx: denunciati due minorenni e un 30enneCondividi Visualizzazioni 224 A Licata i Carabinieri hanno sequestrato 110 grammi di hashish e denunciato tre...
-
In Sicilia riecco lo “Straccia bollo”: regolarizzazioni entro il 31 ottobreCondividi Visualizzazioni 388 La Regione ripropone lo “Straccia bollo”, che consentirà di sanare entro il 31...
-
Mareamico: “La Spiaggia di San Leone? Una pattumiera a cielo aperto”Condividi Visualizzazioni 2.489 Ecco come si presentava San Leone nella prima domenica dell’estate 2026: rifiuti ovunque,...