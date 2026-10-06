Violazione sigilli Zambuto al Villaggio Mosè: assolto Gastoni

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Il Tribunale di Agrigento ha assolto, per lieve entità della contestazione di reato, Calogero Gastoni, 44 anni, di Agrigento. Lui il 24 febbraio del 2023 è stato denunciato a piede libero per violazione di sigilli perché è stato sorpreso dalla Polizia dentro il parcheggio innanzi all’autoconcessionaria di Lillo Zambuto al Villaggio Mosè sotto sequestro perché appena teatro, il precedente 23 febbraio, della sparatoria che ha provocato la morte del palmese Roberto Di Falco. Calogero Gastoni si è giustificato così: “Sono entrato per dare da mangiare ai cani di Zambuto”.