Violano il DASPO: denunciati tre tifosi agrigentini dell’Akragas

Redazione
Tre tifosi agrigentini sono stati denunciati dalle forze dell’ordine per aver violato il DASPO, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive imposto in passato a causa di comportamenti violenti o pericolosi tenuti negli stadi.

Secondo quanto riportato da Grandangolo Agrigento, i tre sostenitori dell’Akragas sono stati identificati dagli agenti della Questura dopo essere stati sorpresi a seguire la squadra in occasione di una partita nonostante il provvedimento a loro carico fosse ancora in vigore.

Le indagini, coordinate dalla Divisione Anticrimine e dagli uomini della Digos, hanno permesso di documentare la presenza dei tre allo stadio, in violazione delle prescrizioni imposte dal Daspo. I tifosi, tutti residenti nella provincia di Agrigento, sono stati segnalati all’autorità giudiziaria.

