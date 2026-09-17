Viola il divieto e torna dai genitori per aggredirli: 31enne finisce in carcere

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Un 31enne di Licata è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Licata per aver violato le misure cautelari che gli imponevano di non avvicinarsi alle persone offese e di lasciare la casa familiare.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo sarebbe tornato nell’abitazione dei genitori, nonostante i divieti, arrivando nuovamente ad aggredirli. Una situazione familiare già segnata da episodi di violenza e per la quale madre e padre si erano rivolti ai carabinieri.

Alla luce della nuova violazione, il giudice per le indagini preliminari ha disposto l’aggravamento della misura cautelare. Dopo le formalità di rito, il 31enne è stato trasferito in carcere.