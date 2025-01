Vincenzo Lattuca a capo della Polizia municipale di Agrigento

Condividi

Ad Agrigento il maggiore dei Carabinieri in pensione, Vincenzo Lattuca, è il nuovo comandante della Polizia municipale. L’incarico è stato assegnato a titolo gratuito e per un anno, o, comunque, non oltre la durata del mandato dell’attuale amministrazione. Al bando hanno partecipato anche Antonino Tutino, Sabrina Turano e Domenico Costanzino. Non si è trattato di un concorso, con la formazione di una graduatoria e la relativa procedura, ma di un bando esplorativo per la valutazione dei curricula.