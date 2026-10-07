Villetta sul mare svaligiata a Licata: due giovani nei guai, uno è minorenne

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In poco più di una settimana avrebbero svuotato una villetta sul mare, portando via mobili, arredi ed elettrodomestici. È quanto contestato a due giovani, uno dei quali minorenne, denunciati a piede libero per furto in abitazione.

Il blitz è avvenuto in contrada Pisciotta, a Licata. A far scattare l’intervento della polizia è stata la segnalazione di un vicino del proprietario dell’immobile.

Gli agenti del Commissariato, arrivati sul posto, hanno trovato parte della refurtiva nei pressi di un’altra abitazione e individuato i due giovani. Secondo quanto riferito, entrambi avrebbero ammesso le proprie responsabilità.

I due, assistiti dall’avvocato Antonio Montana, sono stati denunciati a piede libero: il minorenne è stato segnalato alla Procura per i Minorenni, mentre il maggiorenne è stato deferito all’autorità giudiziaria di Agrigento.