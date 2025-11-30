Villaseta, nuovo furto all’Eurospin: possibile un’unica mano dietro i colpi dei giorni scorsi

Condividi

Ancora un furto ai danni di un supermercato in provincia di Agrigento. L’ultimo episodio, che si aggiunge alle recenti razzie messe a segno tra Realmonte, Fontanelle e Sambuca di Sicilia, si è verificato nella notte all’Eurospin di via Fosse Ardeatine, nel quartiere di Villaseta. Una sequenza ravvicinata di colpi che lascia ipotizzare la presenza della stessa mano dietro le incursioni ai danni delle attività commerciali del territorio.

Secondo una prima ricostruzione, ignoti sarebbero riusciti a introdursi all’interno dell’esercizio commerciale passando probabilmente dal tetto. A scoprire l’effrazione sono stati i metronotte, che hanno immediatamente dato l’allarme e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

L’Eurospin non è nuovo a episodi del genere: il supermercato era già stato preso di mira in passato, diventando più volte bersaglio di malviventi. Il bottino sottratto durante l’ultima incursione è in fase di quantificazione da parte dei responsabili del punto vendita.

Sono state avviate le indagini per individuare gli autori del furto. Un supporto fondamentale potrebbe arrivare dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che saranno analizzate nelle prossime ore dagli investigatori.