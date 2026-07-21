Villaseta, nuova notte di paura: tentano di incendiare una pizzeria. Indagano i carabinieri

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Ancora un episodio intimidatorio scuote il quartiere di Villaseta. Questa volta nel mirino è finito un ristorante-pizzeria, dove ignoti hanno tentato di appiccare un incendio utilizzando benzina. Solo per un caso le fiamme si sono spente prima di provocare conseguenze ben più gravi.

L’episodio si è verificato nelle scorse ore. I responsabili hanno cosparso di liquido infiammabile la pavimentazione antistante l’ingresso del locale e hanno dato fuoco nel tentativo di danneggiare l’attività commerciale. Il rogo, tuttavia, si è estinto autonomamente, evitando che le fiamme raggiungessero la struttura.

A denunciare l’accaduto è stato il titolare del ristorante, facendo scattare l’intervento dei carabinieri della Stazione di Villaseta. Nel corso dei rilievi, i militari dell’Arma hanno rinvenuto due bottiglie contenenti tracce di benzina, un particolare che confermerebbe la natura dolosa dell’azione e farebbe ipotizzare un chiaro messaggio intimidatorio.

Gli investigatori hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona per cercare elementi utili all’identificazione degli autori del gesto.

L’episodio arriva a poche ore di distanza da un’altra inquietante intimidazione avvenuta sempre a Villaseta, dove una bottiglia con liquido infiammabile era stata lasciata davanti a un cantiere impegnato nei lavori di bonifica e messa in sicurezza dell’area adiacente al centro commerciale.

Con quest’ultimo caso salgono a quattro gli episodi intimidatori registrati negli ultimi mesi nel quartiere agrigentino. Una sequenza di fatti che sta alimentando un forte clima di tensione tra residenti e imprenditori e che impone agli investigatori di verificare l’eventuale collegamento tra i diversi episodi. Le indagini proseguono senza escludere alcuna pista.