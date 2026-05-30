Villaseta, due sorelle litigano per il crack

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Ad Agrigento, a Villaseta, lo scorso 8 gennaio, i Carabinieri sono intervenuti per placare una colluttazione alquanto animata tra due sorelle. Sarebbe accaduto che una delle due, la minore, è rientrata a casa in evidente stato di alterazione psichica, che, secondo quanto trapelato, sarebbe legato al consumo di crack. La sorella maggiore, probabilmente perché non si tratterebbe della prima volta, si è infuriata, e tra le due è insorto un diverbio poi degenerato. Entrambe hanno rifiutato di essere condotte in ospedale. Ebbene adesso si è ripetuto esattamente lo stesso episodio. I Carabinieri sono nuovamente intervenuti perché allertati da alcuni residenti preoccupati dalle grida provenienti dall’abitazione delle due.