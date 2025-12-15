Villaggio Mosè piange Diego Speziale: una città spezzata dal dolore. I funerali domani nella chiesa di Santa Rosa alle 16,00

Condividi

Villaggio Mosè si è svegliato questa mattina con un silenzio diverso, più pesante. Un silenzio che parla di incredulità, di dolore, di una ferita improvvisa che attraversa le strade, le botteghe, i cuori. La tragica morte di Diego Speziale, 46 anni, ha lasciato la comunità attonita, incapace di trovare parole davanti a una perdita così ingiusta e improvvisa.

Diego è morto mentre stava compiendo uno di quei gesti semplici e quotidiani che appartengono alla vita di tutti: era uscito per comprare le sigarette in un tabaccaio del quartiere. Un attimo, una normalità spezzata, e Villaggio Mosè si è ritrovato a piangere uno dei suoi figli più conosciuti e benvoluti.

Lascia due bambini in tenera età, a cui era profondamente legato. Chi lo conosceva non ha dubbi: Diego era prima di tutto un padre presente, attento, amorevole. Un uomo che metteva la famiglia al centro di tutto, che parlava dei suoi figli con orgoglio e che per loro lavorava, lottava, costruiva il futuro giorno dopo giorno.

Lavorava in una carrozzeria del Villaggio Mosè, un luogo che oggi è diventato simbolo di un’assenza impossibile da colmare. I colleghi lo ricordano come una persona instancabile, corretta, sempre pronta a dare una mano, con quel sorriso discreto che non chiedeva nulla in cambio. Diego non era solo un lavoratore stimato: era un amico, un punto di riferimento, una presenza che rendeva le giornate più leggere.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, portando con sé lacrime, abbracci, messaggi di cordoglio. Agrigento è una città straziata, che oggi si ferma per ricordare un uomo semplice e buono, uno di quelli che non fanno rumore ma lasciano un segno profondo. Diego era così: disponibile con tutti, educato, sempre pronto ad ascoltare, incapace di voltarsi dall’altra parte davanti a chi aveva bisogno.

Oggi Villaggio Mosè piange un padre, un lavoratore, un amico. Piange una vita spezzata troppo presto. Resta il vuoto, resta il dolore, resta l’abbraccio collettivo a quei due bambini che cresceranno con il ricordo di un padre amato e rispettato da un’intera comunità.

E mentre la città si stringe nel lutto, una sola certezza accomuna tutti: Diego Speziale non sarà dimenticato. Vivrà nel ricordo di chi lo ha conosciuto, nelle storie raccontate sottovoce, negli sguardi commossi di un paese che oggi ha perso una persona buona.