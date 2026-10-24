Villaggio Mosè, furto in casa senza effrazione: rubata una cassaforte con 4.500 euro

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Colpo ai danni di un pensionato di 76 anni: porte e finestre non presentavano segni di scasso. I carabinieri ipotizzano l’utilizzo della cosiddetta “chiave bulgara” e passano al setaccio le immagini delle telecamere.

Un furto che inquieta per le modalità con cui sarebbe stato messo a segno. A Villaggio Mosè, ad Agrigento, ignoti sono riusciti a entrare nell’abitazione di un pensionato di 76 anni senza lasciare apparenti segni di effrazione, per poi portare via una cassaforte contenente 4.500 euro in contanti.

La scoperta è avvenuta quando l’anziano è rientrato a casa e si è accorto della scomparsa della cassaforte. Immediata la denuncia ai carabinieri, intervenuti per avviare gli accertamenti. A rendere il caso particolarmente delicato è proprio l’assenza di evidenti forzature su porte e finestre, circostanza che fa ipotizzare l’impiego di tecniche capaci di aprire alcune serrature senza danneggiarle.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella dell’utilizzo della cosiddetta “chiave bulgara”, uno strumento che può consentire di manipolare determinate serrature e riprodurne la cifratura, permettendo l’apertura senza i tradizionali segni di scasso. Si tratta, al momento, di una pista investigativa che dovrà trovare conferma negli accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento, insieme agli specialisti della Scientifica, impegnati nei rilievi alla ricerca di impronte e di eventuali tracce biologiche utili a individuare i responsabili.

Gli investigatori stanno inoltre esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di ricostruire i movimenti sospetti e individuare elementi utili all’identificazione degli autori del furto.

Per il pensionato, oltre al danno economico di 4.500 euro, resta la preoccupazione per un episodio che riaccende l’allarme tra i residenti del Villaggio Mosè: entrare in casa e trovare tutto apparentemente in ordine, senza porte o finestre forzate, rende ancora più difficile accorgersi di quanto accaduto e comprendere come i ladri siano riusciti ad agire.