Villaggio Mosè, arriva un nuovo defibrillatore: inaugurazione al Bar Veneziano

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Un dispositivo salvavita a disposizione della comunità grazie ai fondi raccolti con il concerto gospel di beneficenza “FestiValle Christmas”. La solidarietà aveva già sostenuto la Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale di Agrigento.

Un nuovo presidio salvavita per Villaggio Mosè. Sarà inaugurato oggi, venerdì 16 ottobre, alle 18:30, al Bar Veneziano, in viale Leonardo Sciascia 75, il defibrillatore destinato a residenti, commercianti e visitatori del quartiere agrigentino. L’iniziativa è promossa dal Comune di Agrigento insieme all’associazione FestiValle.

Il dispositivo è stato acquistato grazie ai fondi raccolti durante “FestiValle Christmas”, il concerto gospel di beneficenza organizzato lo scorso Natale al Teatro Pirandello. Con la consegna del defibrillatore si completa un altro importante intervento solidale, dopo la donazione al reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale di Agrigento di un bilirubinometro e due poltrone per l’allattamento, in uso dallo scorso febbraio.

La scelta di Villaggio Mosè risponde a un’esigenza concreta. Si tratta di una delle zone più frequentate di Agrigento, caratterizzata da una significativa presenza di attività commerciali e servizi e attraversata quotidianamente da migliaia di persone. In un contesto simile, poter disporre rapidamente di un defibrillatore può rivelarsi determinante in caso di arresto cardiaco.

Il dispositivo semiautomatico esterno è progettato per essere utilizzato anche da persone senza una specifica formazione sanitaria, seguendo le istruzioni fornite dall’apparecchio. In situazioni di emergenza, infatti, la tempestività dell’intervento può fare la differenza tra la vita e la morte, soprattutto nei primi minuti che precedono l’arrivo dei soccorritori.

La disponibilità di strumenti salvavita in luoghi pubblici o facilmente accessibili rappresenta, dunque, un importante contributo alla sicurezza della collettività.

Il Comune di Agrigento e l’associazione FestiValle ringraziano il Bar Veneziano per aver messo a disposizione lo spazio per il dispositivo e tutti coloro che, partecipando al concerto natalizio, hanno contribuito alla raccolta dei fondi.

La cittadinanza è invitata a partecipare all’inaugurazione di questa sera, che segna un nuovo passo nel percorso di solidarietà a favore della comunità agrigentina.