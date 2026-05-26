“Villa Malgiocondo” chiude la stagione “Riflessi culturali”, Sciarratta: “Successo oltre ogni aspettativa”

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Il 2 aprile 2027 lo spettacolo “Vestire gli ignudi”, prima produzione di Parco e Voleo, andrà in scena a Taormina

L’applauso commosso del Palacongressi ha chiuso ieri sera con “Villa Malgiocondo” la stagione teatrale “Riflessi culturali”.

Lo spettacolo, con la regia di Giovanni Volpe e la direzione artistica di Gaetano Aronica – sul palco anche lui nel ruolo del Dottor Luigi -, ha raccolto ampio consenso del pubblico, che ha abbracciato con una standing ovation la compagnia composta da giovani e meno giovani studenti del “Progetto Pirandello”, il corso di recitazione condotto in questi mesi al Palacongressi per volontà del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi.

Sul palco, tra ombre, nebbie e atmosfere oniriche, le vicende di una casa di cura, o forse di un limbo. Uno spazio sospeso dove le creature nate dalla penna di Luigi Pirandello — madri devastate dal dolore, anime sospese tra realtà e finzione, uomini spezzati dalla vita — continuano a vivere eternamente le proprie ossessioni e domande irrisolte.

E’ stata l’occasione anche per comunicare che lo spettacolo Vestire gli Ignudi, prima produzione del Parco insieme alla società Voleo è stato inserito nel cartellone teatrale di Taormina il 2 aprile 2027 grazie alla presenza, durante la rappresentazione agrigentina, di alcuni osservatori.

“Il pubblico ha riservato allo spettacolo un’accoglienza meravigliosa – commenta Aronica – e questo ha permesso di portarlo all’attenzione di chi si occupa di teatro. Siamo estremamente lieti di questo perché si tratta, come dire, di una promozione sul campo. Rispetto a “Villa Malgiocondo”, Pirandello ha tante facce quante ne ha il mondo e forse anche di più, e certamente aveva previsto più o meno tutto, e noi siamo felici di farci, come dire, messaggeri delle sue opere. Siamo alla fine di una stagione variegata e meravigliosa – continua -. Quando noi apriamo con il sindaco Pescatore o con il Malato immaginario per la regia di Salvo Ficarra e chiudiamo con Emma Dante, e in mezzo di permettiamo di mettere i musical ma anche il Macbeth e il Progetto Pirandello, è chiaro che qui stiamo di fronte ad un’architettura complessa. Oggi riceviamo proposte dalle compagnie di tutta Italia per venire ad esibirsi al Palacongressi”.

“Il progetto di quest’anno – precisa il regista Giovanni Volpe, che ha curato anche la parte di formazione con i corsisti – era proprio nel nome di Luigi Pirandello, però voglio chiarire che i ragazzi hanno seguito didatticamente quelle che sono le principali teorie e tecniche dell’attore del Novecento. Considera, e la dico con Stanislavskij, che la cosa principale dei laboratori è il lavoro dell’attore sul personaggio, ma anche il lavoro dell’attore su sè stesso. È questa la chiave della drammaturgia contemporanea. Dare strumenti soprattutto ai giovani per barcamenarsi in una realtà che il più delle volte confonde le acque. A poco a poco col teatro, senza montarci la testa, ma soprattutto anche divertendoci, siamo riusciti a dar loro dei binari, delle speranze, la possibilità di credere ancora che il talento abbia senso”.

“Siamo contenti della conclusione di questa stagione, che è stata ben al di là delle nostre aspettative – ha concluso il direttore del Parco Roberto Sciarratta -. Devo dire che si è trattato del giusto epilogo di un progetto di rivitalizzazione artistica del Palacongressi che è iniziato tre anni fa e che ha visto un anno fa l’inizio dei laboratori. Lo spettacolo ci ha emozionato e non possiamo che essere contenti che il Palacongressi sia diventato in questi anni un centro culturale importante non solo con il teatro, non solo con la formazione dei ragazzi, ma anche con la musica jazz, la musica classica e fra poco con l’inaugurazione dei nuovi locali della biblioteca museo Luigi Pirandello”.