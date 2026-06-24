Vigile siciliano morto durante un inseguimento, arrestato il conducente del suv

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Un cittadino albanese di 27 anni è stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta sulla morte dell’agente della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile, 35 anni, di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, deceduto dopo essere caduto dalla moto di servizio mentre inseguiva un suv che non si era fermato all’alt. Durante l’interrogatorio l’indagato ha ammesso di non essersi fermato al posto di blocco per timore di essere controllato poiché in possesso di una modesta quantità di hashish, esprimendo il proprio cordoglio alla famiglia della vittima.

Dai primi accertamenti della Procura non emergerebbero elementi che inducano a ipotizzare uno speronamento tra i due mezzi. Le indagini, coordinate dalla Procura di Milano, puntano a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto attraverso immagini di videosorveglianza e accertamenti tecnici sui veicoli sequestrati. L’inchiesta procede con le ipotesi di reato di omicidio stradale e fuga pericolosa. E’ stata disposta l’autopsia sul corpo dell’agente.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)