Vigile del fuoco muore durante un intervento antincendio

Grave incidente in provincia di Caltanissetta, in territorio di San Cataldo, dove il caporeparto dei Vigili del fuoco Alessandro Marchì, 59 anni, è morto dopo essere stato colto da un malore mentre coordinava le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo in contrada Chiapparla. E’ stato trasportato d’urgenza in ospedale ma è deceduto. Il segretario nazionale della Fisi Vigili del fuoco, Carmelo Barbagallo, ha denunciato condizioni di lavoro insostenibili, tra caldo estremo, carenza di personale, turni pesanti e mezzi insufficienti, invocando un piano straordinario di assunzioni, il potenziamento delle dotazioni e interventi concreti per garantire maggiore sicurezza agli operatori.
Notizie correlate
-
Sigilli a un ristorante del centro di Agrigento: scattano denunce, sotto inchiesta anche l’iter delle autorizzazioniCondividi Visualizzazioni 102 Un ristorante molto conosciuto nel centro di Agrigento è stato sottoposto a sequestro...
-
Incendi senza tregua nei Monti Sicani: evacuazioni, strade chiuse e disagi per l’emergenzaCondividi Visualizzazioni 175 Continua a peggiorare la situazione incendi nell’entroterra della provincia di Agrigento, dove il...
-
Inferno di fuoco tra Bivona e Santo Stefano Quisquina: evacuate due contrade, oltre cento persone fuori casaCondividi Visualizzazioni 263 Non si arresta la corsa degli incendi nell’Agrigentino. Un vasto fronte di fuoco...