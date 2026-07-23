Vigile del fuoco muore durante un intervento antincendio

Condividi

Visualizzazioni 110

Grave incidente in provincia di Caltanissetta, in territorio di San Cataldo, dove il caporeparto dei Vigili del fuoco Alessandro Marchì, 59 anni, è morto dopo essere stato colto da un malore mentre coordinava le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo in contrada Chiapparla. E’ stato trasportato d’urgenza in ospedale ma è deceduto. Il segretario nazionale della Fisi Vigili del fuoco, Carmelo Barbagallo, ha denunciato condizioni di lavoro insostenibili, tra caldo estremo, carenza di personale, turni pesanti e mezzi insufficienti, invocando un piano straordinario di assunzioni, il potenziamento delle dotazioni e interventi concreti per garantire maggiore sicurezza agli operatori.