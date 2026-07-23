Vigile del fuoco muore durante un intervento antincendio

Redazione
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Grave incidente in provincia di Caltanissetta, in territorio di San Cataldo, dove il caporeparto dei Vigili del fuoco Alessandro Marchì, 59 anni, è morto dopo essere stato colto da un malore mentre coordinava le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo in contrada Chiapparla. E’ stato trasportato d’urgenza in ospedale ma è deceduto. Il segretario nazionale della Fisi Vigili del fuoco, Carmelo Barbagallo, ha denunciato condizioni di lavoro insostenibili, tra caldo estremo, carenza di personale, turni pesanti e mezzi insufficienti, invocando un piano straordinario di assunzioni, il potenziamento delle dotazioni e interventi concreti per garantire maggiore sicurezza agli operatori.

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