“Vicini di casa” al Teatro Pirandello: una commedia ironica sulle relazioni di coppia

Ad Agrigento sabato 21 marzo alle ore 21 e domenica in replica alle ore 17:30 il Teatro Luigi Pirandello ospita la commedia brillante “Vicini di casa”. Sul palco Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alessandra Acciai e Alberto Giusta interpretano due coppie molto diverse che, durante un aperitivo tra vicini, finiscono per confrontarsi tra ironia e provocazioni su desideri, frustrazioni e tabù della vita di coppia. Lo spettacolo, già apprezzato nelle scorse stagioni teatrali, promette umorismo ma anche spunti di riflessione sulle dinamiche delle relazioni contemporanee. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il teatro al numero 0922 590220 oppure consultare il sito della Fondazione Teatro Pirandello.
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