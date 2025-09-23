Vicenda Amorosia-Libero Consorzio, l’avvocato dell’ex Segretario precisa. Riceviamo e pubblichiamo

Condividi

“Egr. Direttore, leggendo l’articolo da Lei pubblicato nella data odierna e riguardante il rinvio dell’udienza tenuta innanzi al Giudice del lavoro, Dott.ssa Di Cataldo tengo a precisare quanto segue. Come ben facilmente riscontrabile, tutti i giornali online che si occupano del territorio agrigentino, hanno riportato la notizia con gli stessi dettagli, ciò mi spinge a specificare che: il rinvio all’udienza del 16 dicembre scaturisce principalmente da una richiesta della difesa del Dott. Amorosia, motivata dal fatto che essendosi il Libero Consorzio costituito solo tre ore prime dell’inizio dell’udienza, di fatto ha precluso il legittimo diritto di replica alle argomentazioni così come portate nella memoria di controparte, rischiando di minare il contraddittorio tra le parti. Da ciò ne è derivato l’accoglimento della richiesta di rinvio dell’udienza odierna con salvezza di tutti i diritti d’udienza. Il Giudice, al fine di garantire il giusto contraddittorio tra tutte le parti di causa ha, altresì, concesso un termine per la notifica del ricorso al Ministero dell’interno, già comunque parte della causa, da effettuarsi presso l’Avvocatura dello Stato. Sul fatto che il Libero Consorzio abbia deciso solo ieri di depositare la propria memoria di costituzione, accettata dalla Cancelleria del Tribunale solo tre ore prima dell’udienza, pur avendo avuto un mese di tempo, evito di esprimere giudizi anche al fine di evitare instaurare un clima polemico tra le parti che certamente non gioverebbe al mio assistito Dott. Pietro Amorosia. Certo il fatto che l’ex Provincia, pur avendo alle proprie dipendenze un eccellente staff di Avvocati che costituiscono un valido Ufficio legale, abbia deciso di affidare le proprie difese ad un legale esterno che in passato ha più volte lavorato in stretto contatto proprio con il Dott. Amorosia nella sua qualifica di Segretari Generale e Dirigente proprio dell’Ufficio legale, ingenera un po’ di perplessità. Sed bene est!”

Avv. Giuseppe Fabio Cacciatore.