Viadotto Re riaperto al traffico sulla SS 115: completati in anticipo i lavori di messa in sicurezza

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È stato riaperto nel pomeriggio il viadotto Re, situato lungo la Strada Statale 115 “Sud Occidentale Sicula” nel territorio di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. La conclusione degli interventi di manutenzione straordinaria consente il ritorno alla normale circolazione in vista dell’incremento del traffico legato alla stagione estiva.

L’Anas ha sottolineato come i lavori siano stati portati a termine prima del previsto grazie all’impegno delle proprie squadre tecniche e dell’impresa Torsten Costruzioni, impegnata nell’esecuzione delle opere. Si è trattato di un intervento particolarmente articolato sotto il profilo ingegneristico, che ha richiesto un’attenta pianificazione e il monitoraggio costante di tutte le fasi operative.

Tra le attività realizzate figurano il consolidamento della struttura mediante l’utilizzo di fibre di carbonio, la realizzazione di opere di sostegno attraverso paratie, il rifacimento del piano viabile e la sostituzione degli apparecchi di appoggio del viadotto. Completata anche l’installazione di nuove barriere di sicurezza progettate secondo gli standard più avanzati.

Particolare rilievo assume l’introduzione del sistema Guard Led, una tecnologia che integra dispositivi luminosi ad alta visibilità nelle barriere stradali. Questa soluzione contribuisce a migliorare la percezione del tracciato e l’orientamento degli automobilisti, soprattutto nelle ore notturne o in condizioni meteorologiche avverse, aumentando ulteriormente il livello di sicurezza dell’infrastruttura.

La riapertura del viadotto rappresenta un passaggio importante per la viabilità dell’area agrigentina, garantendo collegamenti più efficienti lungo uno dei principali assi stradali della Sicilia meridionale.