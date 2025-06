Viabilità San Leone, Gramaglia: “Ripristinare normale circolazione”

Condividi

Il consigliere comunale capogruppo di Fratelli d’Italia di Agrigento, Simone Gramaglia, invita l’assessore Cantone e il comandante della Polizia municipale, Lattuca, a un solerte ripristino della normale viabilità tra il viale delle Dune e il lungomare a San Leone dove in occasione dell’appena trascorso fine settimana (e così sarà il prossimo come già preventivato) è stato in vigore il senso unico di marcia dalla zona del molo, all’inizio del lungomare, in direzione viale delle Dune compreso.

Gramaglia afferma: “Si tratta di una scelta che si è rivelata fallimentare già al primo collaudo. A piangerne le conseguenze sono stati soprattutto i commercianti di San Leone per i quali è stato azzerato l’afflusso di clienti. Inoltre è stato dispiegato un ingente numero di Vigili urbani (22) costretti in tre turni di vigilanza anche sotto il sole a 40°. Ritengo invece che sia più appropriato, qualora non si optasse per il ripristino, che si inverta il senso di marcia unico, ovvero consentire la circolazione dal Viale delle Dune in direzione San Leone” – conclude Gramaglia.