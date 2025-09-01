Via Riggio a San Leone, Agrigento: Residenti in attesa di interventi urgenti da oltre due anni

Condividi

Da più di due anni, i residenti di Via Riggio a San Leone, frazione di Agrigento, vivono una situazione di disagio a causa delle condizioni precarie della strada. Le buche, alcune delle quali profonde circa 80 centimetri, rappresentano un serio rischio per la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.

I cittadini hanno più volte segnalato il problema alle autorità competenti, ma finora non è stato intrapreso alcun intervento significativo. La situazione è diventata insostenibile, con i residenti che chiedono a gran voce un intervento immediato da parte dell’ufficio tecnico del comune e della polizia locale per garantire la messa in sicurezza della strada.

Le buche non solo danneggiano i veicoli, ma possono anche causare incidenti gravi, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità o maltempo. I residenti sperano che le loro richieste vengano ascoltate e che si possa finalmente avviare un progetto di ripristino e riparazione della carreggiata.

È fondamentale che le autorità locali prendano in carico questa problematica per garantire la sicurezza e il benessere della comunità. La speranza è che, entro breve, Via Riggio possa tornare a essere una strada sicura e percorribile per tutti.