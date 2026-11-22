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Momenti di paura nel cuore di Agrigento, dove un giovane dipendente di un minimarket è stato aggredito da un uomo in evidente stato di ebbrezza. Al culmine di una discussione, l’aggressore avrebbe afferrato una bottiglia e colpito alla testa il commerciante.

L’episodio si è verificato in via Atenea. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe entrato nell’esercizio commerciale quando all’interno non c’erano altri clienti. Per motivi ancora da chiarire, tra lui e il dipendente sarebbe nata una discussione che, nel giro di pochi istanti, è degenerata in violenza. Oltre all’aggressione, è stata danneggiata anche una vetrata del negozio.

A dare l’allarme sono stati i soccorsi del 118, intervenuti sul posto per prestare le prime cure alla vittima. Il giovane è stato trasferito in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio, dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’aggressione sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno raccolto la testimonianza della vittima ed effettuato gli accertamenti. Al vaglio degli investigatori le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, che potrebbero consentire di identificare l’autore del violento gesto.

Le indagini sono in corso.