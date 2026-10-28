Via Atenea, stop ai cantieri per Natale: lavori sospesi fino al 6 gennaio

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Ad Agrigento i lavori per l’ammodernamento della rete idrica lungo via Atenea saranno sospesi dal 1° dicembre 2026 al 6 gennaio 2027. La decisione consentirà a residenti, commercianti e visitatori di vivere le festività natalizie nel centro storico senza la presenza dei cantieri.

A comunicarlo è la vicesindaca e assessore ai Lavori pubblici, Maria Miccichè, che, dopo una serie di interlocuzioni con la Direzione dei lavori, ha ottenuto conferma della sospensione delle attività nel periodo natalizio.

Nel frattempo, si lavora anche alla ricerca di soluzioni tecniche alternative allo scavo a cielo aperto, con l’obiettivo di limitare l’impatto dei lavori sulla viabilità e sulle attività commerciali. Il Consorzio incaricato dell’intervento, insieme alla Direzione dei lavori, sta valutando la fattibilità di metodologie operative meno invasive per il centro storico.

L’Amministrazione comunale mantiene inoltre alta l’attenzione sugli altri cantieri cittadini, in particolare quelli di via Garibaldi e via Unità d’Italia, attraverso un confronto costante con i responsabili dei lavori per contenere i disagi a cittadini, residenti e operatori economici.

«Il dialogo costante e il confronto serrato con la Direzione dei lavori e le imprese hanno portato a un risultato importante per la nostra comunità», dichiara Maria Miccichè. «Da un lato consentiamo di vivere il Natale nel centro storico senza l’impatto dei cantieri lungo via Atenea, dall’altro stiamo valutando soluzioni tecniche per rendere i lavori il meno invasivi possibile per residenti e visitatori».

La vicesindaca sottolinea infine che la stessa attenzione sarà riservata a tutti i quartieri interessati dagli interventi, con l’obiettivo di conciliare l’indispensabile ammodernamento della rete idrica con la necessità di tutelare la quotidianità dei cittadini e le attività economiche.