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Si aggrava la situazione in via Acrone, dove gli smottamenti e le infiltrazioni d’acqua hanno reso necessario un provvedimento precauzionale di chiusura al traffico. Stop alla circolazione nel tratto iniziale della strada e alla scalinata di salita Damareta, dopo il sopralluogo congiunto effettuato dai tecnici della Protezione civile, del Genio civile, del Comune e di Aica.

Rispetto ai precedenti accertamenti, il quadro del dissesto appare ulteriormente peggiorato. A preoccupare non sono soltanto le lesioni riscontrate sulla sede stradale, ma anche le infiltrazioni che stanno interessando i sottopassaggi, dove è stata rilevata una persistente presenza di acqua in prossimità di un tombino.

Durante le verifiche sono state individuate anche lesioni alle murature e tracce di infiltrazioni sui solai. Elementi che impongono approfondimenti tecnici per comprendere l’origine dei cedimenti e valutare eventuali rischi per la stabilità delle strutture.

Il sindaco Michele Sodano ha seguito personalmente il sopralluogo insieme ai tecnici. La priorità, in questa fase, è evitare qualsiasi rischio per l’incolumità pubblica, in attesa di conoscere con maggiore precisione le condizioni dell’area.

Il Comune ha già predisposto un progetto per effettuare specifiche indagini strutturali e lo ha trasmesso all’assessorato regionale competente, chiedendo le risorse economiche necessarie per finanziarle.

Gli accertamenti dovranno consentire di individuare le cause degli smottamenti, verificare la tenuta dei sottopassaggi e stabilire quali interventi siano indispensabili per mettere definitivamente in sicurezza la zona.

Nel frattempo, via Acrone resta chiusa. Una decisione precauzionale che fotografa una situazione sempre più delicata nel cuore di Agrigento.