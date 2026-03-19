Vetro ha favorito Cosa Nostra oppure no?

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Nell’ambito dell’inchiesta che ha coinvolto, tra gli altri, gli agrigentini, di Favara, Carmelo Vetro e Salvatore Iacolino, la Procura di Palermo ha impugnato l’esclusione, da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale, Filippo Serio, dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa nei confronti di Carmelo Vetro, già condannato per mafia a 9 anni di reclusione. La Procura pertanto ricorre al Riesame affinchè sia riconosciuto che la presunta condotta corruttiva di Vetro abbia favorito Cosa Nostra. Di diverso avviso è stato il giudice Serio, secondo cui non ricorre tale connessione di interessi. Prima udienza il 20 aprile innanzi al collegio del Riesame presieduto dal giudice Antonia Pappalardo.