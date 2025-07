Vertice maggioranza su manovra 200 milioni di euro

Condividi

A Palazzo d’Orleans vertice della maggioranza di centro destra. All’ordine del giorno variazione di bilancio da 200 milioni di euro da approvare prima delle ferie estive.

A Palazzo d’Orleans, sede della presidenza della Regione, vertice della maggioranza di centro destra. All’ordine del giorno una manovra finanziaria, variazione di bilancio, da 200 milioni di euro da approvare prima delle ferie estive. Attorno allo stesso tavolo si sono seduti i segretari regionali e i capigruppo all’Assemblea dei partiti dello schieramento di centrodestra che sostiene Schifani: Stefano Pellegrino per Forza Italia, Salvatore Geraci per la Lega, Carmelo Pace per la Democrazia Cristiana, Giuseppe Geremia Lombardo per il Movimento per l’Autonomia, Marianna Caronia per Noi Moderati, Giorgio Assenza e il commissario regionale Luca Sbardella per Fratelli d’Italia.

La discussione si è protratta per circa due ore. Semaforo verde, a meno di sorprese, alla riforma dei Consorzi di bonifica. Schifani ha garantito la copertura finanziaria: 4.600.000 euro per il turn over ovvero pensionamenti e nuove assunzioni, e 2.000.000 di euro per l’aumento delle giornate lavorative.

Poi, in collegamento in video conferenza con l’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, è stato dibattuto il testo della variazione di bilancio, prossimo ad essere approvato in giunta. Schifani ha spiegato e i segretari hanno condiviso gli obiettivi principali, ossia interventi per le emergenze, lo sviluppo, il sociale, la sanità. Dopo l’ok del governo, la manovra sarà trasferita a Sala d’Ercole. Prima tappa mercoledì 23 luglio in Commissione Bilancio. Voto finale previsto nella seduta dell’Assemblea di martedì 5 o mercoledì 6 agosto. Poi la pausa estiva. Un’incognita sarebbe l’indagine in corso che coinvolge anche il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, e l’assessore Elvita Amata, che potrebbe sparigliare le carte e rinviare il tutto a settembre.