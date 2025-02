Verso l’inaugurazione del Museo Multimediale di Agrigento: ultime fasi dei lavori

Condividi

Siamo ormai alle battute finali per l’apertura del Museo Multimediale Metaphorà di Agrigento. Un progetto innovativo che racconterà a turisti e scolaresche i 2600 anni di storia della nostra città attraverso tecnologie all’avanguardia, offrendo un’esperienza coinvolgente e immersiva. Il museo sorgerà all’ex Palazzo del Collegio dei Filippini, un luogo simbolico che si arricchisce di una nuova funzione culturale.

Dopo un percorso che ha richiesto impegno e dedizione, siamo arrivati alle ultime prove tecniche: i video sono già in proiezione, i tavoli touchscreen vengono testati e i contenuti storici verificati. Tutto procede verso la conclusione dei lavori, nonostante un piccolo rallentamento dovuto alla necessità di interventi straordinari su un cedimento del controsoffitto in un’area non interessata dai lavori principali, al piano inferiore del Palazzo, dove è ospitato il presepe. Il Comune ha provveduto alla messa in sicurezza e al ripristino degli spazi per garantire la piena fruibilità della sala.

Ora siamo nella fase finale, con gli ultimi controlli per garantire il perfetto funzionamento di tutte le installazioni. Resta da definire l’aspetto gestionale, su cui il Comune sta lavorando, valutando la soluzione migliore per assicurare un’accoglienza qualificata ai visitatori.

Questo museo rappresenta un passo straordinario per Agrigento, un luogo unico che valorizza la nostra storia con una narrazione moderna e coinvolgente. Presto annunceremo la data ufficiale dell’inaugurazione, un momento che segnerà un’importante tappa per la nostra comunità.