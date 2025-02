Verso il battesimo di “Stella del Sud”

Condividi

Sarà battezzato ufficialmente il 22 marzo “Stella del Sud”, il nuovo movimento politico di Lagalla, Lombardo e Miccichè: “Schifani il nostro candidato presidente”.

Sarà battezzato probabilmente il 22 marzo ad Enna “Stella del Sud”, il nuovo movimento politico di Roberto Lagalla, Raffaele Lombardo e Gianfranco Miccichè. Così sarebbe stato prospettato nel corso di un vertice tra il sindaco di Palermo, l’ex presidente della Regione, e l’ex presidente dell’Assemblea Regionale che, dopo lo scontro con Schifani, è approdato nel Movimento per l’Autonomia.

Infatti, “Stella del Sud” sarebbe frutto del patto federativo già stretto lo scorso ottobre tra “Lavoriamo per Palermo”, che è il movimento civico del sindaco Lagalla, e il Movimento per l’Autonomia di Lombardo. E ha aderito anche l’ex vice ministro ed ex leader del Movimento 5 Stelle in Sicilia, Giancarlo Cancelleri. Il progetto politico intende accogliere le esperienze che maturano nel territorio, con l’apporto dei sindaci e del civismo militante.

E Lombardo ha precisato che non ha nulla in contrario alla ricandidatura di Renato Schifani alla presidenza della Regione. A domanda ha risposto: “Se abbiamo un candidato alla Regione? Eccome se lo abbiamo. Si tratta dell’attuale presidente della Regione, Renato Schifani, e state certi che siamo d’accordo tutti”. E Lagalla ha escluso perentoriamente la sua candidatura a presidente: “Sono impegnato nell’esperienza di governo di Palermo, e, se le cose dovessero andare bene, mi farebbe piacere riproporre la mia candidatura a sindaco per un secondo quinquennio”.