Verso Agrigento Capitale della Cultura, Roberto Albergoni presidente della Fondazione

Roberto Albergoni è il direttore generale della Fondazione Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025. Adesso è ufficiale perché sono stati firmati i relativi atti. Albergoni è all’opera per chiudere il cerchio della composizione del suo staff, dopodiché sarà presentato il calendario degli eventi che caratterizzerà il trascorrere culturale del 2025 ad Agrigento. Albergoni è colui che ha preparato il dossier vincente al concorso per Capitale della Cultura 2025 scelto dal ministero per la Cultura.