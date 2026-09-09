Ventotto migranti sbarcano a Lampione: una donna ferita trasferita a Lampedusa

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Ventotto migranti, tra cui quattro donne e tre minori, sono stati soccorsi durante la notte dalla Guardia di finanza sull’isolotto di Lampione. Il gruppo, composto da algerini e tunisini, era arrivato con un gommone di 10 metri partito da Monastir, in Tunisia, pagando 300 euro a persona. Una donna, ferita a un braccio, è stata trasferita al poliambulatorio di Lampedusa. I migranti sono stati condotti nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove sono presenti 274 persone, tra cui 108 minori non accompagnati. In giornata, 86 migranti saranno trasferiti in traghetto a Porto Empedocle.