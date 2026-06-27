Venezuela, trovata morta Francesca Mannina: la siciliana era dispersa dopo il terremoto

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Si sono spente le speranze per Francesca Mannina, la cittadina siciliana che risultava dispersa dopo il violento terremoto che ha devastato il Venezuela. La donna, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, è stata trovata senza vita tra le macerie.

Il suo compagno, che si trovava con lei al momento del sisma, era stato invece soccorso e tratto in salvo nelle ore precedenti, facendo sperare in un epilogo diverso anche per Francesca.

A confermare la tragica notizia è stato lo zio, Davide Emma, attraverso un commovente messaggio pubblicato sui social network. Nel suo ricordo ha descritto la nipote come una persona generosa, sempre pronta a infondere coraggio e speranza a chi le stava accanto. Ha inoltre ringraziato tutti coloro che, durante le ricerche, hanno espresso vicinanza e condiviso la speranza di ritrovarla viva.

La morte di Francesca Mannina aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime italiane coinvolte nel devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta nelle aree maggiormente colpite, mentre il numero dei morti e dei feriti continua purtroppo ad aumentare.

La comunità di Balestrate è profondamente scossa dalla notizia e si stringe attorno ai familiari della giovane, colpiti da un dolore immenso per una tragedia che ha attraversato migliaia di chilometri.