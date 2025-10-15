Venerdì 17 ottobre sciopero di 24 ore del personale delle aziende pubbliche e private del servizio igiene ambientale. Possibili disagi anche ad Agrigento e provincia

Condividi

Visualizzazioni 187

Le segreterie provinciali di Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltraporti e Fiadel, hanno infatti ufficialmente aderito allo sciopero indetto a livello nazionale del personale delle aziende pubbliche e provate del comparto di igiene Ambientale.

Le sigle sindacali provinciali hanno reso noto che aderiranno allo sciopero con l’astensione collettiva dal servizio per 24 ore per tutti i turni di lavoro. Saranno comunque garantite le prestazioni dei servizi minimi previsti dalla legge.

I cittadini potranno comunque esporre i mastelli della frazione di rifiuti del venerdì ma non è garantito che verranno raccolti perché al momento non è dato sapere chi dei lavoratori aderirà allo sciopero.