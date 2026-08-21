Vendemmia Sicilia occidentale: “Tempesta perfetta”

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In crisi la vendemmia 2026 nella Sicilia occidentale, tra caldo intenso, scarsità d’acqua, minori quantità di uva e prezzi del vino in calo: “Tempesta perfetta”.

La vendemmia 2026 nella Sicilia occidentale si presenta particolarmente difficile per la combinazione di caldo intenso, scarsità d’acqua, minori quantità di uva e prezzi del vino in calo. Le temperature elevate, persistenti da luglio, danneggiano le viti riducendo ulteriormente rese già basse, con una produzione inferiore rispetto agli anni precedenti. A ciò si aggiunge la crisi idrica: nonostante gli invasi siano pieni, l’acqua raggiunge con difficoltà i terreni agricoli a causa di reti inefficienti, perdite, condotte non adeguatamente manutenute e problemi nella gestione delle risorse.

Il settore deve fronteggiare inoltre un mercato saturo. Le giacenze di vino sono aumentate mentre i consumi rallentano, e l’export registra una frenata, rendendo più difficile vendere le scorte e comprimendo i prezzi. L’aumento dei costi energetici riduce ulteriormente i margini delle aziende, soprattutto di cooperative e piccoli produttori, che rischiano di affrontare la nuova raccolta con magazzini pieni, ricavi inferiori e maggiore tensione finanziaria. Tra le misure considerate per riequilibrare il mercato vi sono la distillazione di crisi, ovvero la trasformazione in alcol, poi la vendemmia verde, ossia la distruzione dell’uva ancora acerba prima del raccolto, e poi una programmazione più efficace della produzione. Il comparto invoca quindi interventi urgenti da parte dell’assessorato regionale all’Agricoltura sul reddito, sull’acqua e sulla gestione delle eccedenze.