Licata:Vastissimo incendio nel deposito dei mezzi per i lavori sulla condotta idrica in corso Argentina

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Licata: Un vastissimo incendio è divampato nel deposito dei mezzi e delle tubature utilizzati per i lavori di esecuzione sulla condotta idrica in corso Argentina. Le fiamme, altissime e visibili a distanza, hanno reso immediatamente complesse le operazioni di contenimento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina, impegnati in difficili manovre di spegnimento per circoscrivere il rogo ed evitare che si propaghi ad altre aree vicine. Presenti anche Carabinieri e Polizia, che stanno gestendo la sicurezza della zona e la viabilità.

Al momento non si conoscono ancora le cause dell’incendio. Nessuna informazione ufficiale è stata diffusa, al momento, su eventuali feriti o danni complessivi.