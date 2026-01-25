Valle del Belice, estorsioni mafiose nel settore agricolo: la Dda chiede condanne pesanti

Condividi

La Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha avanzato richieste di condanna per tutti gli imputati coinvolti nell’inchiesta su un presunto sistema di estorsioni mafiose attivo nella valle del Belice. L’indagine, coordinata dalla Dda, era sfociata la scorsa estate in un blitz della Squadra mobile di Agrigento.

Nel corso della requisitoria, il pubblico ministero Claudio Camilleri ha chiesto 7 anni e 4 mesi di reclusione per Pietro Campo, considerato uno dei riferimenti del mandamento mafioso di Santa Margherita di Belice e già detenuto per una precedente condanna a 14 anni. Per il figlio Giovanni Campo, già coinvolto dieci anni fa nell’operazione “Icaro” e successivamente assolto, la richiesta è di 6 anni e 4 mesi.

Il pm ha inoltre sollecitato una condanna a 9 anni di carcere per Pietro Guzzardo, 46 anni, di Santa Margherita di Belice, e a 6 anni e 4 mesi per Domenico Bavetta, 43 anni, di Montevago, entrambi già noti alle cronache giudiziarie per precedenti inchieste antimafia. Per Pasquale Ciaccio, 58 anni, pastore di Santa Margherita di Belice e già condannato a 12 anni e 8 mesi nell’ambito dell’indagine “Scacco Matto”, la pena richiesta è di 7 anni e 8 mesi.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, gli imputati avrebbero sfruttato la forza intimidatoria derivante dal loro ruolo all’interno del mandamento mafioso per esercitare un controllo sistematico sull’economia agro-pastorale del territorio. Le attività illecite si sarebbero concentrate nei comuni di Santa Margherita di Belice, Montevago e Sambuca di Sicilia, estendendosi fino al confine con Contessa Entellina.

Le indagini hanno documentato numerosi episodi in cui proprietari e gestori di terreni agricoli sarebbero stati costretti a cedere ampie porzioni di terreno per il pascolo abusivo del bestiame. In diversi casi, i canoni imposti sarebbero stati irrisori o addirittura mai versati, a conferma – secondo la Procura – di un sistema fondato sull’intimidazione e sulla sopraffazione.

Il procedimento è attualmente in corso davanti al giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Palermo, Carmen Salustro. Il calendario processuale prevede il ritorno in aula il 18 febbraio per l’avvio delle arringhe difensive. Una nuova udienza è fissata per il 25 febbraio, data in cui potrebbero concludersi gli interventi degli avvocati e arrivare la sentenza.