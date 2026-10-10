Valle dei Templi, turista di 80 anni scomparso, ritrovato dopo ore di ricerche

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L’anziano, originario di Molfetta, era sparito durante la visita al Tempio della Concordia. È stato rintracciato tra Villaseta e la clinica Sant’Anna, in stato confusionale, e trasferito in ospedale.

Ore di apprensione alla Valle dei Templi di Agrigento per la scomparsa di un turista di 80 anni, originario di Molfetta, ritrovato vivo dopo una lunga operazione di ricerca durata diverse ore.

L’uomo stava visitando il sito archeologico insieme a un piccolo gruppo di turisti provenienti da Terrasini quando, nel primo pomeriggio, si sono perse le sue tracce nella zona del Tempio della Concordia. A dare l’allarme è stata la moglie che, non riuscendo più a mettersi in contatto con lui telefonicamente, ha chiesto aiuto.

Le ricerche sono scattate intorno alle 16 e si sono protratte fino a tarda sera, quasi alle 23. Alle operazioni hanno partecipato i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori del Parco archeologico. Per perlustrare l’area è stato utilizzato anche un drone.

Dopo ore di preoccupazione, il turista è stato finalmente individuato nella zona compresa tra Villaseta e la clinica Sant’Anna, lontano dal punto in cui era stato visto l’ultima volta.

L’ottantenne si trovava in stato confusionale, ma le sue condizioni non destavano particolari preoccupazioni. È stato quindi affidato ai sanitari e accompagnato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

La vicenda si è conclusa con il ritrovamento dell’anziano, al termine di una mobilitazione che ha tenuto con il fiato sospeso i familiari e quanti hanno partecipato alle ricerche.