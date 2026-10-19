Valle dei Templi, la Procura dispone il dissequestro dell’area di Casa Sanfilippo: nessun reato contestato

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La Procura di Agrigento ha disposto la restituzione dell’area di stoccaggio temporaneo dei rifiuti. Dopo gli accertamenti, esclusa la sussistenza di illeciti: regolare la gestione da parte del Parco archeologico.

Si chiude con il dissequestro e la restituzione dell’area la vicenda relativa allo spazio destinato allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti presso Casa Sanfilippo, lungo via Panoramica dei Templi. La Procura della Repubblica di Agrigento ha infatti disposto la restituzione dell’area al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, escludendo la sussistenza di qualsiasi reato.

Il provvedimento, firmato il 7 ottobre 2026 dal sostituto procuratore Gaspare Bentivegna, arriva dopo il sequestro preventivo eseguito il 24 agosto dalla Polizia Locale di Agrigento, nell’ambito di controlli sulla gestione e sullo stoccaggio dei rifiuti.

Secondo quanto comunicato dall’Ente Parco, gli accertamenti effettuati e l’esame della documentazione acquisita hanno portato il pubblico ministero a escludere profili di rilevanza penale, sia sotto l’aspetto oggettivo sia sotto quello soggettivo, riconoscendo la regolarità delle attività svolte.

In particolare, il provvedimento chiarisce che le modalità adottate rientrano nella disciplina del deposito temporaneo prima della raccolta, prevista dall’articolo 185-bis del decreto legislativo 152 del 2006.

Con il dissequestro, l’area torna nella piena disponibilità dell’Ente e potranno riprendere regolarmente le ordinarie attività operative legate alla gestione e alla raccolta dei rifiuti prodotti all’interno del sito archeologico.

La vicenda si conclude dunque con un esito favorevole per il Parco, dopo le verifiche che avevano portato al sequestro dell’area. Gli accertamenti della Procura hanno escluso la presenza di reati, confermando, secondo quanto riportato nella comunicazione ufficiale, la legittimità delle procedure adottate.