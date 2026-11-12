Valle dei Templi e Museo Griffo, un fine settimana tra visite guidate e laboratori per bambini

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Un weekend all’insegna della cultura, della storia e della scoperta alla Valle dei Templi di Agrigento. Le temperature ancora miti e le giornate soleggiate offriranno l’occasione ideale per visitare uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia e partecipare alle iniziative organizzate tra il Parco archeologico e il Museo archeologico regionale Pietro Griffo.

Da venerdì 11 a domenica 13 novembre tornano gli appuntamenti con le visite guidate. Alle 10.15 e alle 11.45 spazio ai percorsi sotterranei, un itinerario dedicato alla scoperta della vita delle prime comunità cristiane, attraverso arcosoli, tombe e antiche sepolture, accompagnati dagli archeologi di CoopCulture.

Nel pomeriggio, alle 15.30, sarà invece possibile partecipare a “Valle senza segreti”, il percorso che dal Tempio di Giunone conduce al Tempio della Concordia, permettendo di approfondire la storia e le dimensioni dell’antica Akragas, fino ad arrivare alle catacombe paleocristiane.

Prosegue anche la mostra “Fernando Botero. L’incanto del Mito”, che raccoglie 25 opere originali del celebre artista colombiano, esposte tra Villa Aurea e la Valle dei Templi. L’esposizione ha già superato quota 130 mila visitatori in tre mesi e, proprio alla luce del grande successo, è stata prorogata fino al 31 dicembre.

Domenica un laboratorio dedicato ai bambini

L’appuntamento più divertente per i più piccoli è fissato per domenica pomeriggio, alle ore 16, al Museo archeologico Griffo, con il laboratorio “Rompina aggiusta tutto!”.

Protagonista sarà Rompina de’ Cocci, un’archeologa decisamente pasticciona che ha combinato un bel disastro: reperti ricomposti in maniera sbagliata e oggetti esposti addirittura sottosopra. Toccherà ai bambini trasformarsi in piccoli archeologi e aiutarla a rimettere tutto in ordine.

L’iniziativa, rivolta ai bambini dai 6 ai 12 anni, permetterà di avvicinarsi in maniera divertente ai temi della conservazione, del restauro e della valorizzazione dei reperti archeologici.

Al termine dell’attività è previsto anche un laboratorio manuale con cocci, colla e colori, durante il quale ogni partecipante potrà realizzare e portare a casa il proprio vasetto restaurato.

Un’occasione per avvicinare anche i più giovani alla storia e all’archeologia, trasformando la visita al museo in un’esperienza educativa e divertente.