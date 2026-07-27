Valle dei Templi da record: oltre un milione di visitatori e primo sito archeologico in Sicilia

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La Valle dei Templi di Agrigento si conferma per il quarto anno consecutivo il sito archeologico più visitato della Sicilia, superando il milione di ingressi nel primo semestre del 2026. Il dato emerge dal report regionale che evidenzia una crescita generale dei visitatori nei luoghi della cultura dell’isola. Tra le mete più apprezzate figurano anche il Teatro Antico di Taormina, il Parco archeologico di Catania e la Villa romana del Casale di Piazza Armerina. Incrementi rilevanti si registrano per diversi siti, tra cui il Parco archeologico di Catania e Valle dell’Aci, i musei di Adrano e Caltagirone, il Teatro Antico di Taormina e la chiesa di San Francesco Borgia a Catania. In controtendenza il Parco di Naxos, che ha registrato un calo delle presenze.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)