“Vaccaro”: oggi l’autopsia

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Oggi sarà effettuata l’autopsia su Gabriele Vaccaro, 25 anni, di Favara, ucciso domenica scorsa a Pavia da un egiziano di 16 anni. L’esame è stato disposto dalla Procura dei minorenni, ed è finalizzato tra l’altro ad accertare se la ferita inferta con un cacciavite al collo sia stata letale oppure se Vaccaro si sarebbe salvato se si fosse recato subito in ospedale. Dopo l’autopsia la salma sarà dissequestrata e trasferita a Favara per i funerali, con lutto cittadino già proclamato dal sindaco Palumbo. Nel frattempo, il giudice Laura Margherita Pietrasanta ha convalidato l’arresto in carcere dell’egiziano, indagato anche per il tentato omicidio dell’amico della vittima, un ragazzo di Ribera colpito all’addome e ad un braccio.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)