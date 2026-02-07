Ustionata da acqua bollente in casa: bimba di 16 mesi trasferita al Centro Grandi Ustioni

Una bambina di appena 16 mesi è rimasta gravemente ustionata nella serata di ieri all’interno della propria abitazione a Vittoria, nel Ragusano, in seguito a un incidente domestico causato da acqua bollente.
La piccola ha riportato ustioni estese, in particolare sul lato sinistro del corpo. Dopo un primo intervento di soccorso presso l’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, nella giornata di oggi è stato disposto il trasferimento al Centro Grandi Ustioni dell’ospedale “Cannizzaro” di Catania, struttura specializzata nella cura di questo tipo di traumi.
Secondo le informazioni fornite dai medici, le lesioni interessano circa il 15 per cento della superficie corporea. La bambina è attualmente ricoverata in terapia intensiva, dove ha già iniziato le cure specifiche previste dai protocolli sanitari. Le sue condizioni vengono monitorate costantemente dall’équipe medica.