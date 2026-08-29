Urla e tensione al Pronto soccorso: 53enne nei guai dopo il caos

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Attimi di concitazione al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, dove un uomo di 53 anni è stato denunciato dopo aver avuto un acceso alterco con il personale sanitario e successivamente con gli agenti di polizia intervenuti sul posto.

Il 53enne si trovava nella sala d’attesa della struttura in attesa di essere visitato quando, per ragioni ancora da chiarire, avrebbe iniziato a protestare in maniera particolarmente veemente, rivolgendosi con insulti agli operatori sanitari.

La situazione sarebbe rapidamente degenerata, tanto da rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Una segnalazione ha fatto scattare l’arrivo della polizia al presidio ospedaliero.

Alla vista degli agenti, l’uomo avrebbe continuato a mantenere un comportamento aggressivo, arrivando secondo la ricostruzione a tentare di aggredire i poliziotti.

Dopo aver riportato la situazione alla calma, gli agenti hanno proceduto con gli accertamenti del caso. Il 53enne è stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica, con l’ipotesi di reato di minaccia a pubblico ufficiale.

Sono ora al vaglio degli investigatori le circostanze che avrebbero fatto scattare la reazione dell’uomo e quanto accaduto durante i concitati momenti all’interno del Pronto soccorso.