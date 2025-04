Uomo ferito da una pistolettata a Licata: un denunciato

Condividi

I poliziotti del Commissariato di Licata e della Squadra Mobile di Agrigento hanno denunciato a piede libero alla Procura un uomo indagato di porto abusivo di arma in luogo pubblico, lesioni aggravate ed esplosioni pericolose. Gli investigatori sospettano che sia stato lui a sparare ad una gamba di un uomo di 50 anni in via dei Limoni, una traversa di via Torregrossa, nel quartiere cosiddetto Bronx. Il ferito è stato soccorso all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”.