Uomo di 90 anni accoltellatore

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Un uomo di 90 anni ha accoltellato un 47enne nel centro cittadino di Francofonte, in provincia di Siracusa. Al culmine di un litigio, la vittima è stata raggiunta da diverse coltellate all’addome, è stata soccorsa e trasferita in ospedale. Ricovero e prognosi riservata. La lite sarebbe insorta in una piccola abitazione al piano terra, dove la compagna della vittima, una trentenne, secondo quanto emerso dalle indagini, si sarebbe prostituita. I carabinieri e la polizia municipale indagano per ricostruire movente e dinamica di quanto accaduto.