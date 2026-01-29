Uomo di 58 anni morto investito

Condividi

Visualizzazioni 137

In provincia di Catania, un uomo di 58 anni di Biancavilla, Gaetano Ricciardi, è morto lungo la strada provinciale 13 in territorio di Motta Sant’Anastasia. Lui, appena fuori da un bar all’interno di un distributore di carburante, è stato travolto da una Citroen C4 guidata da un uomo di 40 anni di Motta Sant’Anastasia. Ricciardi, dipendente di un’azienda agrumicola, è stato diretto al lavoro. Sul posto è giunto il personale del 118 che ha solo constatato la morte. La salma, su disposizione del magistrato di turno, è stata sottoposta a sequestro per consentire una ispezione cadaverica.