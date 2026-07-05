Uomo di 53 anni ucciso in casa dopo una lite: sospettato il coinquilino barricato nell’appartamento

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Un uomo di 53 anni è stato ucciso a coltellate al termine di una violenta lite scoppiata all’interno dell’abitazione che condivideva con altri due coinquilini. La vittima, Francesco Spadaro, viveva in un appartamento di via Sampaolo.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, all’origine dell’aggressione ci sarebbero dissidi legati al pagamento dell’affitto dell’immobile. Al momento del delitto uno dei coinquilini si trovava fuori casa, mentre l’altro, un 38enne con precedenti per maltrattamenti, si sarebbe barricato all’interno dell’appartamento dopo l’accaduto.

La situazione è diventata ancora più delicata quando l’uomo avrebbe aperto il gas metano, costringendo le autorità a mettere in sicurezza l’area. Alcuni residenti, insospettiti dalle urla provenienti dall’abitazione e dal forte odore di gas, hanno allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, il personale del 118 e i tecnici di AMG Energia. L’edificio è stato evacuato in via precauzionale e la strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

I tecnici di AMG Energia, su richiesta dei vigili del fuoco, hanno verificato l’impianto e hanno provveduto a interrompere e sigillare la colonna montante che alimenta di metano il palazzo, impedendone qualsiasi riattivazione accidentale. La società ha fatto sapere che la fornitura sarà ripristinata soltanto quando l’emergenza sarà completamente rientrata.

Nel frattempo i carabinieri stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’omicidio e continuano a gestire la delicata trattativa con il 38enne barricato nell’appartamento, anche con il supporto di un facilitatore. Le indagini sono in corso per chiarire ogni aspetto della vicenda e accertare le responsabilità.