Università siciliane, 118 nuovi ricercatori con 3,4 milioni di finanziamento

Le università della Sicilia potranno assumere fino a 118 ricercatori grazie a un finanziamento complessivo di 3,4 milioni di euro stanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Il decreto firmato dal Ministro Anna Maria Bernini attua il piano straordinario di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca previsto dalla legge di Bilancio 2026, con l’obiettivo di rendere strutturali le competenze sviluppate nei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel 2026 gli atenei riceveranno 787 mila euro, mentre dal 2027 gli stanziamenti aumenteranno a 3,4 milioni annui. L’Università di Palermo otterrà oltre 1,4 milioni per 50 ricercatori, Catania oltre 1,3 milioni per 46 ricercatori, e Messina 649 mila euro per 22 ricercatori.
