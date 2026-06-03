Università di Palermo, legittimo il concorso per ricercatori: il CGA respinge l’appello di un candidato

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Una recente sentenza depositata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) per la Regione Siciliana in data 3 giugno 2026 ha affermato un importate principio su una questione cruciale ossia la valutazione dei titoli

Il CGA, infatti, ha rilevato che il merito è una questione di qualità e coerenza, non una mera sommatoria numerica.

Il caso riguardava un ricorso per un posto di Ricercatore in Geografia presso il Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo. Un candidato aveva impugnato gli esiti del concorso che aveva decretato la vittoria di un’altra concorrente

La vincitrice del concorso si è costituita in giudizio con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il TAR Palermo ha respinto il ricorso e il candidato sconfitto ha presentato appello al CGA.

Con l’appello è stato sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto assegnare un punteggio analitico, singolo e differenziato per ogni titolo presentato, anziché procedere a un voto complessivo e cumulativo per categorie (come attività didattica, ricerca o convegni).

In sostanza, si chiedeva che il punteggio finale fosse il risultato matematico di una somma di addendi.

Anche innanzi al CGA si è costituita la candidata risultata vincitrice della procedura con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto

Il CGA Sicilia ha respinto l’appello su tutta la linea, confermando la decisione del TAR

Il Giudice Amministrativo ha affermato che le commissioni sono chiamate a esprimere un giudizio “complessivo, sintetico, unitario e globale” sulle categorie dei titoli. Non c’è alcun obbligo di “spacchettare” il voto su ogni singolo attestato, a patto che il percorso logico che ha portato al punteggio finale sia chiaro ed esaustivo. Pretendere il contrario significherebbe produrre un “inutile aggravio” burocratico e rendere i concorsi ingestibili.

La Commissione non può limitarsi a una “rilevazione quantitativa” dei titolo presentati dai candidati, dovendo di contro valutare il “pregio intrinseco” e la significatività della carriera dei candidati.

La decisione si inserisce in un solco giurisprudenziale ben preciso, che punta a tutelare l’ampia discrezionalità tecnica delle commissioni esaminatrici. Il giudice amministrativo può intervenire e annullare un concorso solo in presenza di errori macroscopici, travisamenti evidenti dei fatti o palesi illogicità. Quando i criteri di massima sono prefissati e coerenti, il voto numerico finale sintetizza già in se stesso la motivazione scientifica.

Per effetto della sentenza la vincitrice della procedura potrà continuare ad espletare il proprio incarico di ricercatore presso l’Università di Palermo.